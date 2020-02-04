Нью-Йорк, США, 4 февраля 2020, 20:22 — REGNUM Ситуация с военным противостоянием Сирии и Турции опасная, решать её надо исключительно политическим путём, сообщил 4 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.
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Напомним, Анкара заявляет, что будет отвечать в Сирии на агрессию против её войск. Она обвиняет Сирийскую арабскую армию в атаке, в результате которой погибли турецкие военные.
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