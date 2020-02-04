Бишкек, , 20:20 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России по решению суда заблокировала сайт, владельцы которого продавали киргизские внутренние паспорта старого образца за 15 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Киргизии.

Также за дополнительную плату в 3000 рублей они обещали сделать генерацию корректных контрольных чисел для того, чтобы паспорт якобы мог пройти электронную валидацию.

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В милицейском ведомстве отмечают, что после вступления Киргизии в Евразийский экономический союз участились случаи использования фальшивых киргизских паспортов и водительских удостоверений.

В 2019 году российские полицейские при содействии представительства МВД Киргизии выявили целый ряд фактов использования поддельных киргизских документов как самими гражданами Киргизии, так и гражданами других стран Туркестанского региона, пытающимися легально трудоустроиться в России.

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