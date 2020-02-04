Талукан, Афганистан, , 20:13 — REGNUM Здание школы для девочек пострадало в городе Талукан (провинция Тахар, Афганистан), передаёт Ariana TV .

Инцидент произошёл накануне, 3 февраля, в 11 утра (время местное). Пожар устроили вооружённые люди.

Здание получило сильные повреждения, сгорели документы, учебные пособия и школьная мебель. По версии полиции, акцию устроили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, по данным афганского министра внутренних дел Нусрата Рахими, в январе 2020 г. правоохранители в рамках борьбы с терроризмом изъяли 295 единиц оружия по всей стране.

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