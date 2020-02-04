Вашингтон, , 19:58 — REGNUM В духе Демпартии было бы сейчас обвинить Москву в провале голосования на кокусах в штате Айова, написал 4 февраля американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Трамп «Когда же демократы начнут обвинять Россию, а не собственную некомпетентность, по поводу провала на голосовании, который произошёл в Айове?»

Американский лидер напомнил, что провалились в Айове демократы, а не республиканцы, и что он среди однопартийцев набрал столько голосов, сколько до него никто никогда не набирал на кокусах в Айове.

Напомним, на кокусах (внутрипартийных предвыборных встречах) в Айове демократы и республиканцы голосовали за своего кандидата в президенты. Демократы не смогли подсчитать голоса из-за технического сбоя.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал предвыборную ситуацию демократов катастрофой