Анкара, , 19:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его стране не следует вступать в серьезные противоречия с Российской Федерацией по Сирийской Арабской Республике из-за того, что у Москвы и Анкары много совместных стратегических проектов. Об этом Эрдоган заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь с Украины.

«Вы знаете, что у нас сейчас есть очень серьезные стратегические инициативы с Россией», — напомнил Эрдоган.

В частности, он отметил и газопровод «Турецкий поток», и покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», строительство АЭС «Аккую», а также сотрудничество в сфере туризма.

«Поэтому мы сядем и поговорим обо всём. Без гнева», — подытожил Эрдоган.

Напомним, что в сирийской провинции Идлиб в результате контртеррористических действий сирийской армии погибли турецкие военные и гражданские лица, помогавшие террористам. Анкара ответила «операцией возмездия», атаковав сирийскую армию.

При этом Эрдоган был явно в гневе и потребовал, чтобы Россия не стояла на пути Турции в Сирии.

Не секрет, что Турция хотела бы отторгнуть часть территории Сирии и уже контролирует некоторые районы на севере Арабской Республики, а также фактически прикрывает террористов в Идлибе.