Москва, , 19:46 — REGNUM Первые шаги по обязательствам Киева по Донбассу украинский президент Владимир Зеленский выполнил, сообщил 4 февраля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, Зеленский решился на выполнение обязательств, «несмотря на истерику неонацистов».

Лавров «Были сделаны первые шаги по разведению сил и средств, была зафиксирована на бумаге «формула Штайнмайера», касающаяся взаимосвязей между выборами в Донбассе и предоставлением региону особого статуса».

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Напомним, разведение сил в Донбассе началось при Зеленском. Оно проведено в Золотом, Петровском и в станице Луганской в 2019 г. На прошедшем в декабре 2019 г. «нормандском саммите» принято решение продолжить разведение сил в апреле 2020 г.

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