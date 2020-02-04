Анкара, , 19:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснился, почему он приветствовал почетный караул в Киеве во время своего визита бандеровским лозунгом «Слава Украине!». Соответствующее заявление он сделал сегодня, 4 февраля.

Напомним, что во время визита на Украину Эрдоган во время официальной части, когда его приветствовал почетный караул, приветствовал украинских солдат бандеровским лозунгом «Слава Украине!», который является калькой с нацистского приветствия Heil Hitler!

«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят Merhaba Asker! («Здравствуйте, солдаты»)», — сказал Эрдоган.

Стоит отметить, что на Украину приезжает довольно мало лидеров других государств, и никто из них не кричит нацистский лозунг «Слава Украине», разве что лидеры прибалтийских государств.