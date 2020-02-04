Багдад, , 19:23 — REGNUM Погибший от рук американцев командующий спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани прилетал в Ирак с планом по борьбе с терроризмом, сообщает 4 февраля Fars.

По словам посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди, Сулеймани находился в Ираке для передачи иракским властям послания, содержащего «взгляд иранской стороны на борьбу с терроризмом и способы достижения мира и безопасности в регионе».

Напомним, американцы 3 января 2020 г. провели в Багдаде спецоперацию по убийству Сулеймани. Они объяснили это тем, что Сулеймани якобы был организатором атаки проиранских сил на посольство США в Багдаде в последний день прошлого года.

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