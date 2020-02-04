Митровица, Косово, , 19:21 — REGNUM Все правительства, которые формировались в Приштине с 2008 года, по своей сути являются сепаратистскими, и их единственная цель — отделить Косово и Метохию от Сербии. Поэтому новоизбранный кабинет министров Альбина Курти вряд ли будет отличаться от предыдущих. Об этом 4 февраля заявил ИА REGNUM один из лидеров Движения сербов Косово и Метохии Марко Якшич.

Напомним, что 3 февраля парламент в Приштине проголосовал за формирование нового правительства, которое возглавит лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти. Новый кабинет министров составлен из представителей партии Курти, их коалиционных партнеров из партии «Демократический союз Косово» и представителей национальных меньшинств, в том числе сербов.

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«Белград допустил ошибку, приняв решение о том, что сербы должны участвовать в сепаратистских выборах. Сербы, делегируя своих министров в такое правительство, придали ему легитимность. Правильнее было бы бойкотировать эти сепаратистские выборы и приложить максимум дипломатических усилий для реинтеграции Косово и Метохии в правовую и политическую систему Республики Сербии», — полагает Марко Якшич.

Эксперт считает, что для продления переговоров с Приштиной также плохо то, что действующие власти в Белграде требуют отмены стопроцентных торговых пошлин на сербские товары, забывая при этом о гораздо более важных проблемах, таких, как, например, формирование армии Косово. По его мнению, ее роспуск должен стать одним из условий для возобновления диалога.

Якшич отметил, что в последнее время роль координатора в переговорах сербов и албанцев берёт на себя посол США в Германии и спецпредставитель президента США по Косово Ричард Гренелл, который в конце января посетил Белград и Приштину. «Это плохо, потому что США являются главным спонсором независимости Косово — они для этого в 1999 году беспощадно и жестоко бомбили Сербию», — сказал он.

По словам собеседника ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич обещал своим западным партнерам, что Белград возьмет паузу в своих дипломатических усилиях по убеждению третьих стран отозвать признание Косово, что также не в интересах Сербии.

«Немного несерьезно будет выглядеть, если, например, Египет заявит о намерении отозвать признание независимого Косово, а власти в Белграде скажут: нельзя, у нас перерыв. И если смотреть в перспективе, единственное решение для Косово и Метохии нужно искать в рамках резолюции 1244 СБ ООН и действующего законодательства Республики Сербии. Любое другое решение попахивает предательством», — подытожил Марко Якшич.