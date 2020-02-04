4 февраля 2020 | Время чтения 9 мин

Ценностно-смысловая или антикризисная система образования — единственное по-настоящему уникальное и проверенное на практике конкурентное преимущество России, которое дает нам шанс вырастить поколения ответственных, здоровых и творческих людей, способных решить стоящие перед страной и миром проблемы и вернуть людям веру в будущее.

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Сегодня мы рассмотрим вопрос управления качеством образования средствами искусства.

Во второй половине XX века в мировом сообществе получило распространение убеждение, что главным направлением цивилизационного прогресса является создание экономики знаний. Естественным следствием этой тенденции явилось формирование отношения к образованию как к главному фактору конкурентоспособности, что в свою очередь вызвало повышенный интерес мирового научного сообщества к вопросу управления качеством образования. Отношение к образованию как к фундаменту экономики потребовало пересмотра методов определения всех системообразующих факторов, влияющих на качество образования. Сложившиеся в эпоху индустриализации методы оценки качества образования оказались неэффективными в процессе построения интеллектуальной экономики.

Рис. 1. Устойчивое гармоничное развитие — результат Ценностно-смысловой системы образования

Более того, сегодня отсутствует единое представление о том, что такое качество образования. Существует значительное количество различных интерпретаций этого понятия.

Рис. 2. В современной науке отсутствует единое представление о том, что такое качество образования

Признание необходимости перехода к личностно-ориентированному образованию привело к выводу о том, что проблема оценки качества образования зависит от понимания содержания образования, его целей и результатов, что качество образования — это качество самих смыслов образования. Поэтому, смыслообразование — это главный ресурс управления качеством образования. Для полноценной реализации этого ресурса необходима принципиально новая организация образовательного процесса, позволяющая оценивать зависимость конечных результатов образования от качества смыслообразования.

Депутат Московской городской думы Ирина Рукина рассказывает об опыте Учебно-воспитательного комплекса (УВК) №1804 на телеканале «Столица»

Достижение этой цели обеспечивает ценностно-смысловая система образования. Экспериментальная модель ценностно-смысловой системы образования вступила в действие в 1990 году, с первых шагов продемонстрировав радикально новые возможности управления качеством образования. При разработке модели, позволяющей осуществить эволюционный переход от любого экономического уклада к интеллектуальной экономике, нами в качестве одной из целей образования было определено формирование потребности и способности к производству востребованного, конкурентоспособного интеллектуального продукта. Данное целеполагание является логическим следствием результатов макроэкономических прогнозов о том, что в XXI веке самым востребованным будет интеллектуальный продукт.

Рис. 3. В Центре образования №1804 искусством занимались на всех этапах обучения, от перинатального до послевузовского, и осуществлялись одним педагогическим коллективом, несущим полную ответственность за конечный результат образования в целом

Учитывая тенденцию возрастания частоты возникновения нестандартных задач, наиболее актуальной целью образования следует считать максимальное развитие творческих способностей личности, движимой высокими духовными идеалами и владеющей прогрессивной системой научных знаний. При этом творчество, в соответствии с требованием времени, понимается в широком смысле как умение корректно ставить и успешно решать новые актуальные задачи в любой области деятельности. Примечательно, что в России объявлена Национальная образовательная инициатива — «Наша новая школа», в которой признается необходимость подготовить новое поколение к решению нестандартных задач. Но из-за того, что реализовать ее пытаются стандартными методами, успехов на этом направлении практически не наблюдается.

Каноническое представление об образовании как о целенаправленном процессе воспитания, развития и обучения потребовало переформулирования представления о качестве образования, которое учитывает все три составляющие. Поскольку действующая Конституция РФ впервые в истории устанавливает, что человек, его права и свободы является высшей ценностью, а врожденной способностью к корректной реализации своих прав и свобод человек не обладает, поэтому степень формирования данной потребности и способности была взята за основу представления о качестве воспитания.

Интерпретация понятия «качество развития» была сохранена в соответствии с традициями стремления к достижению гармонии духовного, нравственного, интеллектуального, эмоционально-волевого, психического, физического, когнитивного, творческого, коммуникативного и технологического развития.

Традиционное представление о качестве обучения было дополнено способностью к самостоятельному производству новых актуальных знаний на основе усвоенного содержания образования. Для достоверного мониторинга динамики качества образования были разработаны критерии и методы диагностики, позволяющие получать своевременную полную информацию, обеспечивающую возможность принятия управленческих решений, гарантирующих устойчивость повышения качества образования.

Рис. 4. Формирование потребности и способности к производству востребованного конкурентоспособного интеллектуального продукта

Учитывая, что наиболее полную информацию о состоянии личности, возможности позитивного влияния на это состояние позволяет получить представление о ценностно-смысловой сфере, именно ценностно-смысловое управление качеством образования было положено в основу организации образовательного процесса. Необходимо отметить, что диагностика системы ценностей и смыслов осуществляется по принципиально новой авторской методике, позволяющей достоверно определить область деятельности, вызывающую у личности наибольшую внутреннюю мотивацию и положительную эмоциональную реакцию.

Рис. 5. Возможность влияния средствами искусства на качество образования — доказанный результат Ценностно-смысловой системы образования

В дальнейшем средствами искусства создаются организационно-педагогические условия, обеспечивающие устойчивость положительного эмоционального ценностного отношения к повышению качества образования и формируются навыки использования искусства как опоры для решения любых творческих задач в любой области деятельности. Изучение физиологических основ процесса познания позволило установить, что продуктивная творческая деятельность человека сопровождается определенными частотами колебаний электромагнитных полей головного мозга, а переход в это состояние может быть достигнут, например, игрой на музыкальном инструменте, как это делал Альберт Эйнштейн в процессе создания теории относительности, или другим видом искусства, который для каждого подбирается индивидуально.

Поскольку напряжение от ускорения изменений условий жизни человек испытывает в любом возрасте, то дисциплины по различным видам искусства включены в содержание образования для всех возрастных категорий, начиная с предродовой.

Рис. 6. Центр пренатального образования в структуре Центра образования №1804

Структура образовательного учреждения должна обеспечивать возможность влияния средствами искусства на качество непрерывного образования. Поэтому модель центра непрерывного образования включает в одном юридическом лице отделение пренатальной педагогики, ясли-сад, многопрофильную образовательную школу, школу искусств, школу олимпийского резерва, центр дополнительного образования, центр здоровья, колледж, вуз, отделение дополнительного профессионального образования, управление системного проектирования и координации производства интеллектуального продукта.

Рис. 7. Цель Ценностно-смысловой системы образования — максимальное развитие творческих способностей личности, движимой высокими духовными идеалами и владеющей прогрессивной системой научных знаний

Двадцатилетний государственный эксперимент показал, что использование средств искусства для управления качеством образования позволяет обеспечить устойчивое, гармоничное развитие личности, семьи и общества. В течение 20 лет у всех участников образовательного процесса наблюдался устойчивый рост нравственности, интеллекта, здоровья, обученности, обучаемости, коммуникативности, творческих возможностей и других жизненно важных качеств.

Например, использование средств искусства для управления возможностями личности на дородовом этапе позволило исключить нежелательное отклонение при родах. В то время как, по данным главного педиатра России, в целом по стране не более 5−15% родов происходит без нежелательных отклонений.

После двух лет применения системы ценностно-смыслового образования в самом сложном районе города Москвы показатели девиантного поведения подростков, подростковой преступности, наркомании и других неблагоприятных явлений сократились до минимума. К моменту окончания эксперимента на каждого ученика в течение учебного года приходилось в среднем 7 побед в разноплановых олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

Рис. 8. Рост коэффициента результативности учащихся Центра образования в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях (по отношению к общему числу учащихся)

Таким образом, можно считать доказанным, что средствами искусства одновременно можно оказывать влияние на гармоничное развитие нравственности, интеллекта, здоровья, обученности, обучаемости, креативности, коммуникативности и других качеств, значимых для развития личности, общества и государства.

Необходимо отметить, что созданная ценностно-смысловая система образования обеспечивает сочетание эффективности и безопасности, поэтому за 20 лет эксперимента не было отмечено ни одного отрицательного результата. Гарантия безопасности достигается за счет того, что систематические занятия различными видами искусства обеспечивают постепенное развитие интеллекта и других качеств, исключающее перенапряжение, срывы, разрушительные стрессы и тому подобные неблагоприятные явления.

Рис. 9. Ценностно-смысловая система образования, несмотря на стремительное интеллектуальное, физическое и духовное развитие учащихся, исключает перенапряжение, срывы, разрушительные стрессы и тому подобные неблагоприятные явления

Если Карл Маркс утверждал, что в науке нет широкой столбовой дороги и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам, то, очевидно, он имел ввиду, что этот путь доступен не всем, так как, карабкаясь по каменистым тропам, можно сорваться вниз со всеми вытекающими последствиями. В ценностно-смысловой системе образования применяется прямо противоположный принцип — искусство используется как серпантин. Спиралевидная горная дорога, позволяющая любому человеку с любыми начальными данными, не покидая зоны комфорта, без всякого риска покорить любую вершину духовного, интеллектуального, физического, творческого развития.

Рис. 10. Фольклорный ансамбль Центра образования №1804

Хочется сказать о роли искусства в развитии человека. Были проведены серьезные исследования, и выяснилось, что ученые, которые достигли значительных результатов среди математиков, физиков, химиков, биологов, как правило, абсолютно все имели изначально музыкальное, художественное или какое-либо другое образование в области искусства.

А если учитывать влияние искусства на здоровье, то необходимо отметить, что практически во всех странах музыка признана лекарственным средством. К сожалению, Россия сделала это последней. Зато Россия впервые применила модель антикризисного образования, в которой искусство целенаправленно использовалось как здоровьеразвивающая технология. В результате в районе с проблемной экологией у детей, занимавшихся вокалом, хоровым пением, игрой на блок-флейте и флейте, практически прекратились приступы астмы, а через три года занятий жизненный объем и сила легких достигли таких же показателей, как у детей, целенаправленно занимавшихся плаванием. По официальным данным, даже во время эпидемий гриппа заболеваемость учащихся была в 4 раза меньше, чем в близлежащих школах. Поэтому была разработана принципиально новая концепция опорного уровня искусства, отличающаяся тем, что ученик осознанно занимается каким-либо видом искусства для использования его в качестве опоры развития здоровья, интеллекта и нравственности.

«Гимн миротворцев» исполняет вокальный ансамбль «Домино» Центра образования №1804 «Кожухово». Музыка — Елены Букур (руководитель ансамбля), Слова — Натальи Парницыной-Курбатовой (учитель обществознания)

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