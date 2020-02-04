Куса, Челябинская область, , 19:06 — REGNUM Памятник Иосифу Сталину в центре города Кусы (Челябинская область) может быть установлен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает 4 февраля Накануне.RU.

О том, что памятник, который сейчас находится в процессе реставрации, может появиться в центре города, сообщил активист движения «Суть времени» Станислав Стафеев.

По его словам, реставрация завершится до конца февраля, а дальше начнутся переговоры с руководством Кусинского района о возможности установить памятник к ближайшему Дню Победы.

Стафеев «У нас в 2019 году прошли выборы главы. Возможно, у нового главы будет другая позиция и он прислушается к мнению народа. Люди в 2018 году в большинстве выразили желание видеть памятник на улице, а не в музее».

По словам активиста, обращение к главе Кусинского района Юрию Лысякову уже готово. Также будет направлено обращение к руководству предприятия «Прибор», у проходной которого планируется разместить памятник.

Чтобы установка памятника такой фигуре, как Сталин, была согласована с мнением горожан, «Суть времени» собирается провести опрос. Однако прошлый опрос показал, что большинство кусинцев поддерживают установку памятника в городе, напомнил Стафеев.

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Напомним, активисты «Сути времени» занимаются восстановлением памятника Сталину, который был найден на дне пруда в разбитом на фрагменты состоянии. Предположительно, городские власти таким образом избавились от него в 60-е годы прошлого века на волне десталинизации. Местные власти выступили против того, чтобы Сталин стоял в центре города.

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