Тегеран, 4 февраля 2020, 19:05 — REGNUM Власти Евросоюза хотели бы, чтобы ядерная сделка с Ираном оставалась в силе, заявил во вторник, 4 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает информагентство ANSA.
«Позитивные шаги вперед» по этому вопросу могут быть сделаны в ближайшие недели, отметил он.
Все стороны диалога согласны с тем, что устанавливать более чёткие (и более близкие) сроки для завершения этого переговорного процесса не следует, сказал также верховный представитель ЕС по международным вопросам.