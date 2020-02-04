Москва, , 18:39 — REGNUM Учения НАТО Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020») нацелены не на защиту, а являются провокацией, позволяющей, в случае ответа, наращивать напряжённость, заявил 4 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя планы НАТО провести весной 2020 года учения Defender Europe на территории ЕС, Лавров заявил:

«Те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, хотят, чтобы ответные меры последовали, с тем, чтобы и дальше нагнетать напряжённость».

Он отметил, что Россия не может «игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков».

Российский дипломат подчеркнул, что НАТО вовсе на «защищает» страны ЕС, а только создаёт на территории этого содружества дополнительную напряжённость, организуя так называемый военный Шенген.

«Конечно, мы должны на это отвечать. Учения Defender, которые планируются в апреле — мае (но подготовка началась достаточно давно), предполагают в дополнение к уже размещённым здесь военным контингентам, о которых я упомянул, переброску более 30 тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих».

Напомним, Defender Europe 2020 станут крупнейшими за последнюю четверть века комплексными учениями НАТО.

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