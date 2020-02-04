Москва, , 18:19 — REGNUM Турции следует быть объективной в отношении Крыма, заявил 4 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину и его высказывания о Крыме, который Анкара никогда не признает российским, глава МИД РФ отметил: ни единого факта нарушения Россией прав крымских татар или любой другой народности никто никогда не представлял.

«Но и, безусловно, я очень рассчитываю на то, что наши турецкие соседи будут всё-таки объективно проводить свою линию по отношению к Украине, с одной стороны, и к Крыму — с другой. Не будут подыгрывать тем самым националистически настроенным политикам и радикалам, которые и планируют эти акции, походы на Крым, включая применение силы. Не будут стимулировать эти настроения путём попыток прибегать к бандеровской риторике».

Напомним, на Украине 3 февраля Эрдоган провёл встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он заявили, что Крым — часть Украины и что Анкару волнует судьба крымских татар.

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