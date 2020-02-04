Киев, , 18:11 — REGNUM Министры иностранных дел пяти стран обсудят катастрофу самолёта Boeing 737 в Иране на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил 4 февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Во время Мюнхенской конференции мы планируем встречу пяти министров иностранных дел наций, пострадавших из-за сбития нашего самолёта в Иране», — приводит его слова «Укринформ».

Представители каких именно стран примут участие в переговорах, украинский министр не уточнил.

Пристайко также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не отказался от компенсаций со стороны Ирана, в том числе за «самолёт, который они уничтожили».

При этом он отметил, что Киев не считает возможным рассматривать обсуждаемые выплаты как компенсацию семьям погибших. «Для этого сейчас активно работают страховые компании, авиалинии», — пояснил глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января при крушении самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране погибли 176 человек. Тегеран признал, что самолёт был непреднамеренно сбит ракетой иранской ПВО в ходе нанесения ударов по военным базам США в Ираке.

Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить в Баварии с 14 по 16 февраля.

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