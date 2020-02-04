Ташкент, , 18:05 — REGNUM Концепция реформирования системы государственного пенсионного обеспечения будет разработана к 1 апреля, согласно документу, предусматривается повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 62 лет, для женщин — с 55 до 58 лет, сообщает Газета.уз.

«Нововведение не будет распространено на всех одновременно. Оно будет вводиться поэтапно с учетом социальной защиты населения… в первую очередь, для тех, кто уже готовится выйти на пенсию», цитирует издание источник в правительстве страны.

Разработчиком документа является внебюджетный Пенсионный фонд министерства финансов, чиновники фонда отмечают, что с 2018 по 2025 год ожидается рост доли населения пенсионного возраста на 1,2 миллиона человек.

«Из 15 миллионов экономически активного населения только 5 миллионов платят налоги, демонстрируя прозрачность доходов. При этом пенсионная система тесно связана с возможностями налогоплательщиков», — сказал собеседник издания.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, за пределами Узбекистана трудятся до 6 миллионов граждан, которые не платят налоги, в том числе в пенсионный фонд.