Москва, 4 февраля 2020, 18:02 — REGNUM Турция не выполнила два ключевых обязательства по Сирии, заявил 4 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Комментируя итоги переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, состоявшимися 3 февраля, Лавров отметил:
По его словам, турки не смогли отмежевать вооружённую оппозицию, сотрудничающую с ними и «готовую к диалогу с правительством», от террористов «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Бандиты, отметил российский дипломат, продолжают свои атаки, в том числе на российскую базу в Хмеймиме.
Также в зане деэскалации «Идлиб» турками не была создана демилитаризованная полоса в 10−20 км. А теперь ещё они развертывают войска в идлибской зоне. В Идлибе происходят столкновения с войсками Сирийской арабской армии. О роли Турции в этом вопросе Лавров отметил следующее:
Российский дипломат отметил, что это «печальная ситуация», и призвал Анкару «выполнять сочинские договоренности по Идлибу 2018 и 2019 гг.».
Второй ошибкой, отмечает Лавров, является перемещение из Идлиба сотен боевиков, включая членов «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Ливию «для участия в наращивании боевых действий в этой стране». Россия намерена добиться от Турции «безусловного, добросовестного выполнения в полном объёме договорённостей, существующих по Идлибу».
Напомним, турки обвинили войска Дамаска (Сирийская арабская армия) в атаке в Идлибе, в результате которой погибли восемь турецких военных. В ответ турецкий контингент атаковал позиции САА.
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