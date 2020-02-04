Москва, , 18:02 — REGNUM Турция не выполнила два ключевых обязательства по Сирии, заявил 4 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя итоги переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, состоявшимися 3 февраля, Лавров отметил:

Лавров «К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба в корне».

По его словам, турки не смогли отмежевать вооружённую оппозицию, сотрудничающую с ними и «готовую к диалогу с правительством», от террористов «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бандиты, отметил российский дипломат, продолжают свои атаки, в том числе на российскую базу в Хмеймиме.

Также в зане деэскалации «Идлиб» турками не была создана демилитаризованная полоса в 10−20 км. А теперь ещё они развертывают войска в идлибской зоне. В Идлибе происходят столкновения с войсками Сирийской арабской армии. О роли Турции в этом вопросе Лавров отметил следующее:

«По нашим данным, о которых уже сообщал Генеральный штаб, турецкие военные выдвигались на определённые объекты внутри идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях, поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии. Удары были нанесены, турецкая сторона грозит ответными мерами».

Российский дипломат отметил, что это «печальная ситуация», и призвал Анкару «выполнять сочинские договоренности по Идлибу 2018 и 2019 гг.».

Второй ошибкой, отмечает Лавров, является перемещение из Идлиба сотен боевиков, включая членов «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Ливию «для участия в наращивании боевых действий в этой стране». Россия намерена добиться от Турции «безусловного, добросовестного выполнения в полном объёме договорённостей, существующих по Идлибу».

Напомним, турки обвинили войска Дамаска (Сирийская арабская армия) в атаке в Идлибе, в результате которой погибли восемь турецких военных. В ответ турецкий контингент атаковал позиции САА.

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