Варшава, , 18:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ». Об этом Макрон заявил сегодня, 4 февраля, находясь с официальным визитом в Польше.

«Представляя свои свободные размышления об истории, я хочу сказать, что мы не строим Европу, забывая о Европе. Мы строим Европу, зная историю, защищая ее от всех попыток фальсификации, пересмотра некоторыми странами, некоторыми партиями», — сказал Макрон, выступая перед польскими студентами.

Он подчеркнул, что существует риск искажения исторической памяти. В качестве примера он привел историческую дискуссию в Венгрии, где якобы пытаются пересмотреть всю историю XX века, а в Польше предпринимаются попытки «стереть 1989 год и эту историю свободы».

«Я вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Я вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории», — отметил Макрон.

Напомним, что президент России Владимир Путин сделал несколько заявлений относительно истории Второй мировой войны и напомнил, что Польша также несет ответственность за ее развязывание. В Польше, где давно культивируется миф о том, что эта страна исключительно жертва Второй мировой войны, слова Путина вызвали настоящую истерику.