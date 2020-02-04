Саки, Крым, 4 февраля 2020, 18:02 — REGNUM Бывший чиновник администрации Симферополя Александр Овдиенко стал исполняющим обязанности главы администрации Сак. Об этом он сообщил 4 февраля на своей странице в Facebook.
С января по август 2017 года чиновник работал в должности первого заместителя главы администрации Симферополя.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава администрации города Саки Михаил Афанасьев ранее возглавил министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.
Читайте ранее в этом сюжете: Крымский министр внутренней политики, информации и связи уходит в отставку
Читайте ранее в этом сюжете: Министр промышленности Крыма ушёл в отставку