Москва, , 18:00 — REGNUM Поправки ко второму чтению президентского законопроекта о поправках к Конституции могут внести три сопредседателя рабочей группы. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Не очень скромно, но я напомню, что у нас три сопредседателя — официальные представители президента», — заявил Крашенинников в ответ на вопрос, кто будет вносить поправки по итогам заседания рабочей группы.

Речь идет о самом Крашенинникове, члене Совфеда Андрее Клишасе и академике РАН Талии Хабриевой.

«Мы сейчас эти поправки обрабатываем в рабочей группе и с Государственным правовым управлением. И поскольку здесь нет серьезного усиления или появления новых статей в Конституции, мы подготовили это самостоятельно… Это все поправки, которые представляет рабочая группа… В зависимости от накала дискуссий мы будем дальше двигаться», — заявил Крашенинников.

В профильный комитет Госдумы поступило 89 поправок ко второму чтению президентского законопроекта о поправке Конституции.

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