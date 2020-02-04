Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Эпидемия коронавируса не должна повлиять на проведение чемпионата Европы по футболу, который частично пройдет в Петербурге в 2020 году. Об этом заявил 4 февраля руководитель операционной деятельности UEFA на стадионах Евро-2020 Андреас Шар, передает корреспондент ИА REGNUM.

«До турнира осталось около 100 дней, и, конечно, мы не знаем, что может случиться, но если потребуется ввести какие-то дополнительные меры контроля по требованию российского правительства, мы их применим, конечно. Но на данный момент мы не думаем, что это как-то повлияет», — сказал Шар.

Такое же мнение высказал генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 в Санкт — Петербурге Алексей Сорокин.

«Нет, никакого воздействия на проведение турнира это не окажет», — заявил он.

С 4 по 6 февраля в Петербурге состоится пятый, заключительный инспекционный визит UEFA по подготовке города к матчам международного турнира.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча: три игры группового этапа и четвертьфинал.