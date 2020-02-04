Череповец, Вологодская область, , 17:58 — REGNUM Владимир Путин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обсудили реализацию майских указов и социально-экономическое развитие области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Ранее глава государства провел в Череповце встречу с представителями общественности, на которой поднимались вопросы подготовки кадров для экономики и социальной сферы, а также вопросы, связанные с развитием отечественной науки.

Кроме того, президент успел оценить возможности местного химико-технологического колледжа.