Киев, , 17:48 — REGNUM Встреча министров иностранных дел стран — участниц нормандского формата может состояться в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил 4 февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы действительно обсуждаем такого рода идеи», — приводит его слова «Укринформ».

Вместе с тем Пристайко напомнил, что лидеры стран «нормандской четвёрки» договорились провести следующую встречу в апреле. По его словам, стороны не хотели бы, чтобы министерская встреча заменила собой саммит, на который возлагаются большие надежды.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить в Баварии с 14 по 16 февраля.

Первый за три года саммит лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украины) состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам переговоров главы государств приняли совместное коммюнике и договорились организовать следующую встречу через четыре месяца в Берлине.