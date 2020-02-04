Москва, 4 февраля 2020, 17:41 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») предложила составить открытый список самых радикальных украинских националистов, чтобы никто из них в будущем не смог избежать уголовной ответственности. Об этом она сообщила ИА REGNUM 4 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины отказались признать бюст советского военачальника маршала Георгия Жукова в Харькове памятником.
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