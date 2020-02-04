Идлиб, Сирия, , 17:36 — REGNUM Постановочное видео о применении правительственными войсками Сирии химического оружия в провинции Идлиб снято «Белыми касками», сообщили 4 февраля в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что на кадрах показаны «последствия химатаки», которую якобы предприняли ВВС Сирии. О том, что такое видео снято «Белыми касками», сообщили очевидцы в населённом пункте Зерба (Идлиб, Сирия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о готовящейся «Белыми касками» провокации стало известно накануне, 3 февраля. Цель провокации — обвинить Сирийскую арабскую армию в применении оружия массового уничтожения и дискредитировать Дамаск.

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