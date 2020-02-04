Москва, , 17:31 — REGNUM Новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях, который недавно опубликовал Минюст, не может быть принят в текущем виде, так как документ «никуда не годится». Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Мы считаем, что этот документ никуда не годится. Он просто, как мне кажется, возбуждает ненависть к законотворчеству», — заявил Крашенинников.

Она напомнил, что несколько лет назад в Госдуме уже обсуждался вариант изменения текста КоАП и, в частности, ужесточения наказаний и штрафов, однако депутаты приняли решение отказаться от этой редакции. Однако новая версия текста также не может быть принята, отметил Крашенинников, причем не только в связи с ростом предлагаемых штрафов.

«Мало, кто обращает внимание, но есть такое понятие — сроки давности. На самом деле, любое увеличение сроков давности — это примерно то же самое, что и увеличение ответственности. Так вот там увеличиваются сроки давности… в несколько раз. Это, конечно, ни для бизнеса, ни для граждан, ни для экономики, ни для страны в целом — никуда не годится», — отметил Крашенинников.

По его словам, документ в таком виде не может быть внесен на рассмотрение депутатов.

«Нам кажется, что в таком виде его ни представлять в Госдуму, ни публиковать, конечно, было нельзя. Мы считаем, что он очень сырой… Вообще, КоАП — это какая-то жуткая история, надеюсь, что она нескоро настигнет Госдуму», — отметил Крашенинников.

Согласно новому Кодексу об административных правонарушениях 60% штрафов можно будет оплатить с 50-процентной скидкой.