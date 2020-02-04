Москва, , 17:35 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») предостерегла президента Украины Владимира Зеленского от заигрывания с националистами: власть, неспособная к наведению порядка, скоро сама станет объектом этих радикалов. Об этом депутат заявила 4 февраля, сообщает ИА REGNUM.

«А теперь — про заразу, которая поражает мозг похлеще любого вируса. Минкульт Украины, по сути, благословил невменяемых радикалов разрушить памятник маршалу Жукову в Одессе. А в Харькове дикое стадо гиббонов-националистов уже уничтожило барельеф маршалу и отпинало его ногами. Все эти бандеровские отщепенцы очень напоминают дремучие африканские племена — им только копий и костяных колец в носу не хватает, ведь они также готовы сжечь и растоптать всё пугающее, непонятное и неугодное ради своего мифического «божества-героя», — отметила Поклонская.

Но все эти «Вечера на хуторе близ Диканьки» на современный лад, по её словам, выглядят очень грустно.

«Все украинцы ждали, что после смены власти эта секта «свидетелей Бандеры» заедет в тюрьму — вместе со своими верховными «жрецами» (Порошенко, Турчиновым, Яценюком и прочими). Но, увы, они все гуляют на свободе. Власть, неспособная к наведению порядка, скоро сама станет объектом этих радикалов. Когда закончатся памятники, они придут к вам, Владимир Зеленский, вместе с импичментом. И Аваков палец о палец не ударит, чтобы выполнить обещания, данные сегодня по вашему сепаратному миру», — подчеркнула депутат, выразив надежду, что Зеленский перестанет заигрывать с радикалами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство культуры, молодёжи и спорта Украины отказалось признать бюст советского военачальника маршала Георгия Жукова в Харькове памятником.

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