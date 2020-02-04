Анкара, , 17:30 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба администрации президента Турции.

В ходе разговора Эрдоган обсудил с Меркель развитие ситуации в Сирийской Арабской Республике и Ливии.

Напомним, что Турция, на фоне успехов сирийской правительственной армии в провинции Идлиб, активизировала свою деструктивную деятельность и турецкие военные вступили в боестолкновения с сирийской армией.

Кроме того, Турция влезла в ливийский конфликт на стороне правительства национального согласия (ПНС). Эрдоган отправил к ПНС турецких военных инструкторов.