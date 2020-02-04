Москва, , 17:29 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с новым послом США Джоном Салливаном. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба аппарата Совета безопасности.

Как отмечается, в ходе встречи в Москве стороны обсудили «состояние и перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности». Других подробностей о содержании переговоров не приводится.

Напомним, Джон Салливан 16 января прибыл в Москву для исполнения обязанностей посла США. До этого он занимал должность первого заместителя госсекретаря США.

Салливан уже провёл ряд встреч с российскими официальными лицами. Ожидается, что 5 февраля новый посол США вручит верительную грамоту президенту России Владимиру Путину.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый посол США вручит верительную грамоту Владимиру Путину