Вологда, , 17:31 — REGNUM Претензий к экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву на момент увольнения со стороны правоохранительных органов не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце, отвечая на вопрос о коррупционной составляющей в действиях бывшего руководителя республики.

«Мне об этом ничего неизвестно. Насколько я себе представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет. Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причем любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального, он…», — президент задумался на секунду.

«Вы знаете, есть одного требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение. То, что я увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишен этого чувства — уважения к людям. То, что я видел, это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Вот и все», — резюмировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Игнатьев, вручая ключи от новой пожарной техники перед строем сотрудников ведомства, при передаче ключей одному из офицеров фактически заставил его подпрыгнуть, высоко подняв руку с ключами. Общественность единодушно назвала такое поведение «неадекватным», а глава МЧС Евгений Зиничев оценил данный поступок как недопустимый для руководителя такого ранга. После инцидента комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии, что и было сделано генсоветом партии 28 января.

29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».