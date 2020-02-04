Москва, , 17:26 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила три законопроекта, призванных изменить дату единого дня голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Депутаты фракции КПРФ предложили перенести день голосования на третье воскресенье марта, ЛДПР — на последний вторник апреля, «Справедливая Россия» — на второе воскресенье октября.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству против переноса даты выборов. Следует учитывать, что второе воскресенье сентября было установлено с учетом доступности удаленных территорий страны, с климатическими условиями в России, указали в комитете.

Большинство депутатов Госдумы согласилось с такой позицией профильного комитета и отклонило три законопроекта.