Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Кокусы Демократической партии США в штате Айова показали никчёмность демократов, написал 4 февраля американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя итоги голосования на собраниях сторонников республиканцев и сторонников демократов в Айове (кокусы), президент Штатов заявил:

«Кокусы у демократов — это абсолютная катастрофа. Ничего не работает — так же, как когда они управляли страной».

Американский лидер отметил, что он — единственный, кто может претендовать на победу в Айове.

Напомним, кокусы в Айове прошли 3 февраля, причём у Демпартии подсчёт голосов сорвался по техническим причинам. Демократы, таким образом, не смогли определить лидера от своей партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп лидирует в голосовании на кокусах в Айове. Результаты пока не объявлены.

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