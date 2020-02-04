Киров, , 17:12 — REGNUM Депутат гордумы Яранска Дмитрий Епифанов, который ранее назвал избирателей «терпилами», добровольно покинул ряды «Единой России». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Отмечается, что депутат не стал дожидаться решения регионального политсовета, на котором планировалось рассмотреть вопрос об исключении Епифанова из партии.

«Считаю, что депутат совершил мужской поступок, извинившись перед жителями за свое высказывание, и принял ответственное решение. Данный инцидент исчерпан, он станет уроком для остальных», — заявил глава кировского исполкома партии Сергей Предко.

Напомним, общественный резонанс вызвал комментарий депутата, который он оставил в социальной сети, написав:

«Яранск — город терпил. Не обижайтесь, но кроме того, что писать в группе, вы ничего не умеете».

Спустя некоторое время комментарий был удален и заменен на другой текст: «Извините за обидное высказывание в адрес жителей Яранска. Я вас обидел, назвав терпилами. Извините. Дмитрий Епифанов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее теперь уже бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев на фоне скандала с передачей ключей от новой пожарной техники сотруднику МЧС, которого он вынудил подпрыгнуть, не стал самостоятельно покидать партийные ряды.

Скандал разразился 25 января, причём сам Игнатьев никак произошедшее не комментировал, а его пресс-служба заявила, что Игнатьев и сотрудник МЧС давно знакомы, объяснив инцидент неверно истолкованной «дружеской шуткой». 27 января комиссия «Единой России» рекомендовала генсовету партии исключить Игнатьева из числа единороссов, 28 января генсовет принял решение об исключение экс-главы Чувашии из партии. 29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с должности главы республики в связи с утратой доверия.