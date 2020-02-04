Москва, , 17:09 — REGNUM Если большинство граждан не поддержат изменение Конституции РФ, то закон не вступит в силу даже после того, как будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Ранее процедура общероссийского голосования вызывала вопросы — в частности, все нормы проведения голосования содержатся в президентском законопроекте о поправке Конституции, то есть они должны вступить в силу только с принятием закона. В то же время, президент РФ отмечал, что прежде, чем изменять Конституцию, граждане должны будут проголосовать за изменения.

«Первая часть, посвященная поправке, изменению Конституции, будет вводиться в действие после подведения итогов голосования и после обнародования этого текста… Если граждане не проголосуют за, то там история другая, он не будет вступать в силу», — заявил Крашенинников.

Другими словами, президент подпишет принятый в закон, но он сможет вступить в силу только после результатов голосования. По словам Крашенинникова, эти нормы будут оговорены в законе.

«Это общероссийское голосование, юридически значимое и от которого будет зависеть, вступит или не вступит закон в силу. Я на это обращаю внимание, это не опрос, а юридически значимое голосование», — отметил Крашенинников.