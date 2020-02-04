Череповец, Вологодская область, , 17:08 — REGNUM На встрече с череповецкой общественностью президента попросили подумать об увеличении поддержки проектов и программ, касающихся защиты окружающей среды. Владимир Путин ответил, что действия государства в этом направлении значительны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Россия делает в этом направлении достаточно много. Вы знаете, что недавно были озвучены пять фундаментальных рисков для планеты, и все они связаны с экологией. Мы проводим огромную работу в этом направлении, выполнили все пункты Киотского протокола, присоединились к парижским соглашениям. Наша страна вязла на себя большие обязательства по защите окружающей среды, сокращению выбросов», — ответил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что любовь к природе крайне важно прививать с детского возраста.

«Если в вашей работе нужна дополнительная поддержка, я уверен, это можно решить на городском уровне», — завил президент.