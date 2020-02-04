Лондон, , 16:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании в связи с распространением коронавируса призывает подданных Её величества покинуть Китайскую Народную Республику, если у них есть такая возможность. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 4 февраля, пресс-служба Форин-офиса.

В британском внешнеполитическом ведомстве рекомендуют воздержаться от всех, кроме необходимых, поездок в Китайскую Народную Республику. Те британские подданные, которые находятся в Китае, если у них есть возможность, то им лучше покинуть КНР.

Отмечается, что есть варианты коммерческих рейсов из Китая практически из всех провинций, за исключением провинции Хубэй — эпицентра распространения эпидемии.

Напомним, что на сегодняшний день власти Китая подтверждают 20 523 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, состояние 2788 оценивается как тяжелое. Погибли 426 человек, выздоровели — 715. На подозрении — 23 214 человек.