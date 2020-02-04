Киев, , 16:57 — REGNUM Если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье проходной барьер бы преодолели четыре политические силы, которые и сейчас представлены в парламенте.

Соответствующие данные опроса обнародовала сегодня, 4 февраля, социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

Лидером народных симпатий, как и ранее, является партия Зеленского «Слуга народа», рейтинг которой составляет 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать (или 35,5% среди тех, кто намерен голосовать).

Далее с большим отрывом следуют партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 13,5% (или 11,4% среди тех, кто намерен голосовать) респондентов, «Европейская солидарность» — 9,5% (8% среди тех, кто намерен голосовать), «Батькивщина» — 8,1% (6,9% среди тех, кто намерен голосовать).

Кроме того, порядка 16% респондентов не определились со своими предпочтениями.

Отметим, что в целом результаты опроса вполне соответствуют и нынешнему положению дел в Раде. Исключение составляет партия Вакарчука «Голос», рейтинг которой резко упал с более чем 6% до 2,5%.

ИА REGNUM напоминает, что избирательный барьер в Раду составляет 5%.

Социологическое исследование было проведено 22−26 января 2020 г., при участии 2,5 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью.