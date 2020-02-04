Киев, , 16:47 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают поручение президента Украины Владимира Зеленского СБУ заняться деятельностью учебных заведений, связанных с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 февраля.

Напомним, что об этом Зеленский заявил по итогам встречи с президентом Турции Эрдоганом в Киеве 3 февраля. Стороны также обсуждают возможную экстрадицию из Украины пятерых турецких учителей, якобы связанных с Гюленом.

«Сегодня я получил очень подробные факты от президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься», — сказал украинский президент на брифинге.

Если по требованию Эрдогана Зеленский и правда выдаст пятерых турецких учителей, выйдет так что он их за обещание 36 млн долларов военной помощи «продал», комментирует политолог Андрей Плахонин.

Эксперт отмечает, что кроме того, Украине гарантирована негативная реакция США, предоставивших ранее Гюлену политическое убежище.

«Из-за второго, не без намека из Госдепа, при Порошенко их принципиально не выдавали. Точнее, летом 2018 года выдали Юсуфа Инана, но именно после этого случая нам из Вашингтона дали понять, что больше так поступать не нужно, и через месяц-два в выдаче учителей Порошенко Эрдогану уже отказал», — заявляет Плахонин.

Он предполагает, что Зеленский накануне «впервые в жизни услышал про Гюлена» только при встрече от Эрдогана.

«Всё, что тот просил, всё ему не просто пообещал, а даже тут же при Эрдогане перезвонил и дал личное поручение (главе СБУ) Баканову», — уточнил политолог.