Москва, , 16:46 — REGNUM Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») против упоминания бога в тексте Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет», — заявил Крашенинников.

Он также обратил внимание на то, что «есть другие тексты, которым мы можем следовать».

Закрепить бога в Конституции предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская.