Москва, , 16:43 — REGNUM Прописывать в Преамбуле Конституции РФ понятие брака и семьи как союза мужчины и женщины — неправильно. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Брак — у нас указано это в Семейном кодексе. Мне кажется, в Конституцию не надо», — заявил Крашенинников.

По его словам, он лично «хорошо относится» к тому, что семья — это союз мужчины и женщины.

«Но писать об этом неправильно, потому что у нас, к сожалению, существуют неполноценные семьи. У нас есть понятие «член семьи», в том числе есть понятие «бывший член семьи», «член семьи погибшего» и так далее. Если мы напишем, что семья это то, что сказали, мы тогда можем негативные последствия получить», — отметил Крашенинников журналистам.

В то же время, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») тут же передал Крашенинникову поправки о том, чтобы закрепить в Преамбуле Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. По его словам, такие поправки следует закрепить в Конституции с тем, чтобы «международные организации не пытались навязать нам свои нормы».

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