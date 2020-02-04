Москва, , 16:39 — REGNUM Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») считает нецелесообразным фиксировать в Конституции понятие традиционного брака, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Понятие брака заложен в Семейном кодексе, в Конституцию, мне кажется, (вносить) не надо», — сказал Крашенинников.

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») предложил закрепить в Конституции традиционный брак, как в свое время закрепили Крым в Основном законе.

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