Москва, , 16:39 — REGNUM Шумиха вокруг эпидемии коронавируса переросла настоящую информационную кампанию против Китая. Об этом 4 февраля заявил политолог Николай Стариков в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть определённая информационная кампания, которая не имеет к вирусу никакого отношения. Речь идёт об информационной атаке на Китай. Ведь Китай за последние десятилетия вырос в мощную сверхдержаву благодаря своей внешней торговле. Он стал мировой фабрикой, производит, вывозит. Как сделать так, чтобы потребители китайских товаров, которым они удобны, чтобы приостановить это, затормозить этот процесс? И вот здесь начинается рекламная кампания вируса», — заявил Стариков.