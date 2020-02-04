Рига, , 16:38 — REGNUM Глава Рижского Бюро по развитию туризма (RTAB) Гунтар Гринвалдс обвинил мэра Риги Олега Бурова в подделке документов и обратился с соответствующим заявлением в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (КNAB). Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на заявление Гринвалдса.

Гринвалдс утверждает, что изготовление фальшивых документов происходило в группе и кроме мэра Риги Олега Бурова к этому причастны член Правления RTAB Иева Ласмане, а также глава латвийского общества рестораторов Янис Йензис.

Напомним, в настоящее время сотрудники КNAB уже расследуют дело против ряда должностных лиц рижского Бюро по развитию туризма, обвинённых в растрате бюджетных средств, а также подделке документов.