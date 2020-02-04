Москва, , 16:36 — REGNUM Норвегия должна соблюдать Договор о Шпицбергене и не препятствовать одинаковому свободному доступу на архипелаг странам-участницам соглашения, сообщили 4 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Об этом говорится в послании, которое российский министр иностранных дел Сергей Лавров направил своему норвежскому коллеге Ине Эриксен Серэйде по случаю 100-летия подписания Договора о Шпицбергене.

В послании отмечается, что Осло должно соблюдать «дух и букву Договора 1920 г.». Речь идёт об обеспечении норвежцами «одинакового свободного доступа» на архипелаг, а также о предоставлении ими возможностей ведения там хозяйственно-экономической деятельности «на условиях полного равенства».

«Озабоченность у нас, в частности, вызывают введенные ограничения на использование российского вертолёта, направленный исключительно против наших граждан порядок депортации со Шпицбергена, неправомерность установления Норвегией так называемой «рыбоохранной зоны», искусственное расширение природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге, ряд других проблем», — говорится в послании.

Москва подчеркнула, что не намерена сворачивать своё присутствие на Шпицбергене, а наоборот, планирует продолжать там свою деятельность.

«Норвежским партнёрам предложено провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге. Ожидаем позитивного ответа норвежской стороны», — говорится в сообщении.

Напомним, Договор о Шпицбергене был подписан Норвегией и рядом других стран, в том числе Россией, 9 февраля 1920 г. в Париже. Он определяет уникальный правовой статус архипелага. Договор признаёт суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, при этом гарантируя права и законные интересы других государств-участников.

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