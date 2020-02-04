Киев, , 16:32 — REGNUM Количество депутатов на Украине, безусловно, необходимо сокращать, но в Конституции Украины нельзя закреплять конкретное число «избранников народа», заявил в своем комментарии сегодня, 4 февраля, политолог Руслан Бортник.

Эксперт отмечает, что конкретное число парламентариев всегда будет взята из «воздуха».

»Почему 300, а не 280, 315 или 999 — никто не сможет обосновать. Любая из этих цифр в разный период времени может быть и большой, и маленькой. Каждый раз переписывать Конституцию?», — задается вопросом Бортник.

Он предлагает закрепить «норму представительства» — например, 1 депутат от 100 тыс. избирателей (приблизительно такой она и была в 1996-м году, когда принималась нынешняя Конституция).

«Тогда конкретное количество депутатов может определять ЦИК каждый раз в преддверии выборов исходя из демографических данных. Будет количество населения украинцев расти — будет расти и количество депутатов, будет уменьшаться — так уменьшаться», — отмечает политолог, добавляя, что вполне может случится, что скоро депутатов на Украине может остаться и 220−250.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада в первом чтении поддержала президентский проект изменений в Конституцию о сокращении количества народных депутатов до 300 с нынешних 450 (реально в Раде работают порядка 420 депутатов, остальные должны представлять Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса).