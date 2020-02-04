Рига, , 16:30 — REGNUM В течение полутора недель военнослужащие военно-воздушных сил (ВВС) Латвии будут проходить стажировку в учебном центре Мичигана (США). Об этом сообщает портал министерства обороны Латвии Sargs.lv.

По данным журналистов, учебный курс посвящён специфике работы с опасными веществами: авиационным топливом, жидким азотом, смазочными материалами, используемыми при подготовке воздушных судов и обеспечении полётов.

Отмечается, что курс, который проведут 11 инструкторов Национальной гвардии Мичигана, организован учебным центром военно-воздушных сил США вместе с Латвийским бюро министерства обороны по сотрудничеству и посольством США в Латвии.

В программе обучения примут участие 25 человек из США, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии.