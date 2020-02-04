Москва, , 16:24 — REGNUM В профильный комитет Госдумы поступило 89 поправок ко второму чтению президентского законопроекта о поправке Конституции. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«У нас действительно достаточно большой объем. На данную минуту 89 поправок официально внесено в комитет», — заявил Крашенинников.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что Совет Думы принял решение продлить срок подачи поправок к законопроекту на неделю, до 14 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Продлен срок подготовки изменений в Конституцию — поступило 65 поправок