Москва, , 16:21 — REGNUM Дата общероссийского голосования будет указана в тексте закона о поправке в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил глава рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Мы на данный момент готовим предложение, чтобы дата эта (общероссийского законодательства) была прямо указана в тексте закона», — заявил Крашенинников журналистам.

Госдума продлила прием предложений при обсуждении поправок в Конституцию ко второму чтению.