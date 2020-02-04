Москва, , 16:19 — REGNUM Изменения пенсионного возраста не требуют обязательного упоминания в Конституции РФ. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«По поводу поправок, связанных с пенсионным возрастом, это должно быть совершенно точно не в Конституции, а в федеральных законах», — заявил Крашенинников.

Ранее депутаты «Справедливой России» предложили закрепить в Конституции дореформенный возраст выхода на пенсию.