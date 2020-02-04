Москва, 4 февраля 2020, 16:15 — REGNUM Новый посол США в России Джон Салливан вручит верительную грамоту президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«5 февраля Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств», — говорится в сообщении.
Как уточняется, церемония традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Верительные грамоты российскому лидеру вручат также новые послы Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Греции, Канады, Китая, Казахстана, Сербии и других стран.
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